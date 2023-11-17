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В Великобритании назвали опасность российского «Авангарда» для Запада

Daily Express: ракетный комплекс «Авангард» поразит множество целей за 30 минут

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Министерство обороны РФ

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» можно запускать из-за пределов атмосферы Земли, он способен поразить множество целей где угодно на поверхности планеты примерно за полчаса. Об этом сообщает издание Daily Express.

«Ракета может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — отмечается в статье.

Обозреватели подчеркнули, что она может развить скорость в десятки тысяч км в час. По их мнению, ракета считается единственной в своем роде.

До этого сообщалось, что ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Оренбургской области перейдет на использование ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард».

«Авангард» — российский ракетный комплекс (15П771), который оснащен управляемым боевым блоком (15Ю71 или Ю-71). Основа комплекса — гиперзвуковой управляемый блок, который запускают к цели при помощи межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ/РС-28. По данным Минобороны, он способен развить скорость до 7,5 км/с.

Ранее в России запатентовали гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем.

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