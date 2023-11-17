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Подполковник ЛНР в отставке объяснил безвозвратные потери у ВСУ

Марочко: в районе Серебрянского лесничества выросли безвозвратные потери ВСУ

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

В районе Серебрянского лесничества состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывает безвозвратные потери. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, причина больших потерь в том, что у украинских военных недостаточно огневой поддержки штурмовых подразделений. Он отметил, что еще ситуацию усугубляет сокращение использования западных боеприпасов.

Эксперт отметил, что на рост потерь влияет сокращение эвакуационных мероприятий. Многие украинские военнослужащие страдают от кровопотери и не дожидаются эвакуации, добавил он.

До этого Марочко заявлял, что ВСУ усилили удары дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на Краснолиманском направлении.

Стало известно, что российские артиллеристы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Накануне Минобороны РФ информировало, что в ходе боевых действий на Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины потеряли САУ М119 «Paladin», БМП M2 Bradley, а также несколько сотен солдат.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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