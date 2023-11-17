Правительство и армия Израиля начали споры о развитии наступления в секторе Газа

Израильское правительство и Армия обороны Израиля на самых высоких уровнях ведут споры о том, нужно ли сейчас начинать вторжение в южную часть Газы или необходимо дождаться промежуточного соглашения о заложниках. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Газета отмечает, что по разным каналам поступала информация об условиях, которых на переговорах по заложникам пытаются добиться Израиль и палестинское движение ХАМАС. Это могла бы быть временная сделка по возвращению значительного числа израильских заложников и обмену пленными. Это соглашение могло бы привести к паузе в боевых действиях, считают обозреватели JP.

Газета указывает, что, «хотя израильское правительство и ЦАХАЛ заявляли, что хотят уничтожить палестинскую группировку, они подчеркивали, что возвращение заложников является равнозначной целью».

«Если вторжение на юг случится, возможно, это «поставит под угрозу аспекты обсуждаемых сделок», — резюмировало издание.

До этого глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщал, что израильские войска «захватили и зачистили» западную часть города Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.