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Россия оборудовала БПЛА нейросетью для распознавания техники ВСУ

РИА Новости: дрон «Орлан» распознает технику ВСУ с помощью нейросети

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Министерство обороны РФ

Российские беспилотники «Орлан» применяют элементы искусственного интеллекта, чтобы во время разведки автоматически распознавать военную технику ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

«Часть <…> беспилотных летательных аппаратов «Орлан» получила элементы искусственного интеллекта», — уточнил он.

Источник добавил, что нейросеть позволяет дронам в автоматическом режиме идентифицировать украинскую боевую технику, в том числе натовского образа.

Он обратил внимание, что точность определения новой системы — 90%, что является «очень хорошим» показателем. Источник отметил, что применение нейросети повышает оперативность поражения объектов ВСУ в зоне спецоперации.

В конце октября в США заявили, что российские «Ланцеты» стали серьезной угрозой для ВСУ. По словам бывшего американского военного разведчика Скотта Риттера, театр боевых действий на Украине заполонен российскими боевыми дронами. Он отметил, что у новых «Ланцетов» возросла дальность полета.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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