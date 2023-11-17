Россия оборудовала БПЛА нейросетью для распознавания техники ВСУ

Российские беспилотники «Орлан» применяют элементы искусственного интеллекта, чтобы во время разведки автоматически распознавать военную технику ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

«Часть <…> беспилотных летательных аппаратов «Орлан» получила элементы искусственного интеллекта», — уточнил он.

Источник добавил, что нейросеть позволяет дронам в автоматическом режиме идентифицировать украинскую боевую технику, в том числе натовского образа.

Он обратил внимание, что точность определения новой системы — 90%, что является «очень хорошим» показателем. Источник отметил, что применение нейросети повышает оперативность поражения объектов ВСУ в зоне спецоперации.

В конце октября в США заявили, что российские «Ланцеты» стали серьезной угрозой для ВСУ. По словам бывшего американского военного разведчика Скотта Риттера, театр боевых действий на Украине заполонен российскими боевыми дронами. Он отметил, что у новых «Ланцетов» возросла дальность полета.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.