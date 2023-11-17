Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

За последние 24 часа ВСУ потеряли 175 бойцов на краснолиманском направлении

МО: украинская сторона потеряла до 175 бойцов на краснолиманском направлении

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

За последние 24 часа на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери, составившие до 175 бойцов. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.

Российские военные уточнили, что на этом участке боевых действий подразделениями группировки войск «Центр» была отражена атака штурмовиков «Азова» (организация запрещена в России) . Кроме того, российские вооруженные силы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника при помощи армейской авиации и артиллерийского огня.

Представители оборонного ведомства также добавили, что в течение суток украинские военные потеряли два пикапа и две американские артиллерийские системы M777.

Ранее российские минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом. Минометчики получили координаты украинских военных, пристрелялись, после чего уничтожили солдат противника залпом осколочных мин. Параллельно расчет БПЛА корректировал и контролировал атаку миномета.

До этого ВС РФ ликвидировали другой опорный пункт на Краснолиманском направлении. Группы мотострелкового полка ЦВО обнаружили позиции ВСУ, после чего последние были обстреляны расчетами гаубиц Д-30. Отмечается, что противнику пришлось отступить и покинуть занимаемый район.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий