За последние 24 часа на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери, составившие до 175 бойцов. Об этом сообщили представители Министерства обороны России.

Российские военные уточнили, что на этом участке боевых действий подразделениями группировки войск «Центр» была отражена атака штурмовиков «Азова» (организация запрещена в России) . Кроме того, российские вооруженные силы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника при помощи армейской авиации и артиллерийского огня.

Представители оборонного ведомства также добавили, что в течение суток украинские военные потеряли два пикапа и две американские артиллерийские системы M777.

Ранее российские минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом. Минометчики получили координаты украинских военных, пристрелялись, после чего уничтожили солдат противника залпом осколочных мин. Параллельно расчет БПЛА корректировал и контролировал атаку миномета.

До этого ВС РФ ликвидировали другой опорный пункт на Краснолиманском направлении. Группы мотострелкового полка ЦВО обнаружили позиции ВСУ, после чего последние были обстреляны расчетами гаубиц Д-30. Отмечается, что противнику пришлось отступить и покинуть занимаемый район.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.