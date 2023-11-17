Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут сами признать поражение в зоне боевых действий, если этого не сделает президент страны Владимир Зеленский. На это в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom указал бывший американский разведчик Тони Шаффер.

По словам эксперта, украинские войска оказались «на грани краха». В связи с этим в скором времени руководству страны придется объявить о капитуляции, подчеркнул экс-разведчик Вооруженных сил США.

«Я полагаю, что если правительство не справится и падет, то это [признают поражение] сделают военные. <...> Хотя военные могут пасть первыми», — указал Шаффер.

Он добавил, что западные государства снабжали Киев «тонной ресурсов». Однако запасы вооружений и боеприпасов, переданных украинским войскам, постепенно заканчиваются.

Кроме того, эксперт прокомментировал решение Зеленского отменить президентские выборы в стране. Как сказал бывший разведчик, глава государства рискует не дождаться переизбрания, так как граждане «сыты по горло» его политикой.

16 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию в штаб-квартире организации, в ходе которой рассказал о ситуации в зоне украинского конфликта. По его словам, обстановка на поле боя оказалась сложнее, чем ожидало руководство Альянса.

Ранее бывший аналитик ЦРУ рассказал, когда Зеленского могут убрать с должности украинского президента.