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Швейцария проведет расследование из-за данных о передаче ее боеприпасов ВСУ

AFP: Швейцария намерена расследовать возможную продажу ее боеприпасов Украине

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Shutterstock

Министерство экономики Швейцарии намерено провести расследование в связи с сообщениями ряда изданий, согласно которым Украина смогла получить боеприпасы страны через одну из польских компаний. Об этом сообщает агентство AFP.

В материале указано, что из-за нейтрального статуса Берн запретил другим государствам продавать купленные у него вооружения. Для этого зарубежные партнеры Швейцарии должны получить согласие правительства страны.

«По этому делу ведется расследование. <...> Никаких комментариев, пока оно продолжается», — процитировало агентство заявление ведомства.

В то же время авторы публикации подчеркнули, что частным организациям не обязательно подписывать декларацию о реэкспорте военной техники. При этом представители польской компании, которую заподозрили в продаже швейцарского оружия Киеву, назвали данную ситуацию не вызывающей тревогу и не нарушающей какие-либо нормы.

По словам сотрудников компании, все сделки и транзакции проходят тщательную проверку. Более того, контроль осуществляет непосредственно правительство Польши.

Также представители организации выразили желание привлечь к ответственности американского журналиста, написавшего статью о продаже швейцарских вооружений Украине. В материале AFP подчеркивается, что сейчас сотрудники компании изучают юридические обоснования для подачи иска в суд.

В начале ноября американское издание Defense One сообщило, что украинские власти приобрели более 600 тыс. боеприпасов производства Швейцарии в обход запрета на экспорт вооружений. Согласно информации СМИ, сделка была заключена в июле 2023 года при посредничестве польского импортера.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) объяснили, почему не смогли поставить на Украину один миллион снарядов.

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