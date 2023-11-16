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В ХАМАС спрогнозировали провал операции израильских войск в Газе

Глава политбюро ХАМАС: израильские войска не смогут выполнить свои задачи в Газе

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Правительство Израиля не сможет добиться тех целей, которые преследуют военные страны в ходе операции в секторе Газа. На это указал руководитель политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, передает РИА Новости.

Как он сказал, члены движения намерены и дальше оказывать сопротивление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Более того, по словам представителя ХАМАС, палестинский народ готов продолжать «стратегическое сражение» против еврейского государства.

«Все планы врага потерпят неудачу, и он не достигнет своих целей», — подчеркнул глава политбюро.

Он добавил, что взятые в заложники люди будут отпущены на свободу только на условиях ХАМАС. Израилю придется заплатить ту «цену», которую за пленных назначит руководство палестинского движения.

16 ноября начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви рассказал, что солдаты страны близки к уничтожению всей военной инфраструктуры в северных районах сектора Газа. По его словам, в настоящее время израильским войскам осталось только «кое-что доделать».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в секторе Газа нет «убежищ и укрытий» для членов ХАМАС.

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Война в Израиле
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