Израиль не нашел свидетельств военной активности в больнице «Аш-Шифа»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейд в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, в ходе которого не обнаружила свидетельств существенной военной активности бойцов палестинского движения ХАМАС в медицинском учреждении. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на неназванного европейского дипломата.

Как говорится в публикации издания, израильская сторона надеялась, что во время «противоречивого рейда» будут найдены «неоспоримые доказательства» такой активности в медицинском учреждении. Отсутствие прямых доказательств привело к тому, что западные союзники Израиля, в том числе США, усилили давление на еврейское государство «с требованием согласиться на паузу в боях», пишет WP.

До этого в Армии обороны Израиля заявили, что израильские военные продолжают прочесывать здание больницы «Аш-Шифа» в Газе, в ходе операции уже обнаружены вооружение, военное оборудование и командный штаб, принадлежащие палестинскому радикальному движению ХАМАС. В ЦАХАЛ добавили, что израильские военные продолжают на основании имеющихся разведывательных данных целенаправленно прочесывать больницу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.