Глава МО Израиля заявил о «зачистке» западной части Газы

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска «захватили и зачистили» западную часть города Газа. Его цитирует портал Ynet.

По словам министра, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит к следующей фазе операции в секторе Газа.

Он также высказал мнение, что по мере продвижения вглубь сектора Газа израильские военные приближаются к освобождению заложников, удерживаемых в палестинском анклаве.

«Чем глубже мы заходим, тем больше оказывается давление на ХАМАС», — заявил он.

Галант отметил, что это увеличит шансы на возвращение израильских заложников.

До этого сообщалось, что бойцы ЦАХАЛ взяли под оперативный контроль гавань в секторе Газа, которая используется радикальным палестинским движением ХАМАС в террористических целях.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.