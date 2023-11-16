В ЦАХАЛ заявили, что Израиль близок к уничтожению военной системы на севере Газы

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские войска близки к уничтожению всей военной системы на севере сектора Газа, передает ТАСС.

«Мы весьма близки к разрушению военной системы, существовавшей на севере сектора Газа. Мы завершим это, нам еще предстоит кое-что доделать, но мы сильно к этому приближаемся», — сказал глава генштаба.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС фактически перестало существовать в виде организованной военной структуры в северных районах сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.