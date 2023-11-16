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Украинский министр рассказал о серийном производстве боевых беспилотников

Украинский министр Камышин заявил о серийном производстве боевых беспилотников

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Shutterstock

Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в ходе ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации заявил, что страна вышла на серийное производство собственных боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает издание Forbes Ukraine

По его данным, беспилотники, которые производятся на Украине, должны стать аналогом иранских «Шахедов». Также он заявил, что именно оборонная отрасль в настоящее время вносит значительный вклад в рост украинской экономики.

«Начиная с того, что называют «украинским шахедом», мы не называем название этого продукта, но мы вышли на серийное производство его», — сказал Камышин.

Он пояснил, что в настоящее время Киев производит производит десятки устройств в месяц. Также министр сказал о «многих других позициях», которых раньше производили совсем мало, а сейчас вышли на приличные цифры.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с приехавшим в Киев министром транспорта Соединенных Штатов Питом Буттеджаджем призвал члена администрации США предоставить Киеву доступ к американским военным технологиям для налаживания совместного производства вооружений.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия обсуждают совместное производство авиационного вооружения.

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