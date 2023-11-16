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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении за сутки

МО РФ: на Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 70 военных

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РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 70 военных.

Согласно сообщению оборонного ведомства, также были уничтожены два автомобиля ВСУ, а в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Мста-Б».

15 ноября в Минобороны РФ сообщили, что на Херсонском направлении впервые была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы COBRA Вооруженных сил Украины.

До этого ведомство сообщало, что потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 95 военнослужащих. Отмечалось, что удары артиллерии и авиации пришлись по районам населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области.

14 ноября ведомство передавало, что на Южнодонецком направлении российские военные отразили одну атаку ВСУ, а потери украинской армии составили до 60 военнослужащих.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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