Армия Израиля нанесла удары по постам в Ливане

Истребители военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары по военным постам в Ливане, откуда действовали боевики исламистской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба израильских ВВС в Telegram-канале.

«Цели включали военные посты, с которых действовали террористы «Хезболла», — говорится в сообщении.

Кроме того, израильские военные ликвидировали «террориста», действовавшего с территории ливанского государства.

Утром 16 ноября израильская армия также сообщала, что в ответ на ракетные обстрелы с ливанской территории нанесла удары по нескольким военным объектам, принадлежащим организации «Хезболла».

«Хезболла» — военизированная ливанская шиитская (шиизм — ветвь в Исламе — прим. ред.) организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.