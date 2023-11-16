Момент атаки на КПП в Иерусалиме попал на камеры

Момент атаки на контрольно-пропускной пункт в Иерусалиме попал на камеры очевидцев, спрятавшихся в автобусе. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth в Telegram.

«Видео с момента ликвидации одного из террористов, совершивших обстрел на контрольно-пропускном пункте в тоннеле в Иерусалиме», — говорится в сообщении.

Издание информировало в этот день, что трое человек напали с оружием напали на КПП в туннеле к югу от Иерусалима. Нападавшие были нейтрализованы, однако от их рук пострадали четверо человек, один из которых находится в критическом состоянии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.