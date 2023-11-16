Армия Израиля призвала жителей севера Газы срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей севера Газы в срочном порядке до 16.00 местного времени эвакуироваться на юг анклава по дороге Салах ад-Дина. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи в соцсети X.

Израильская армия призвала к эвакуации жителей районов Таль аль-Хава, ас-Сабра, аз-Зайтун аль-Гарби, ад-Дарадж аль-Туффах, Аш-Шуджайя и Джабалия.

Кроме того, ЦАХАЛ объявил четырехчасовую приостановку военных действий в ряде районов на севере палестинского анклава.

С10.00 (11.00 мск) до 14.00 (15.00 мск) военные приостановят свою деятельность в гуманитарных целях в районах Аш-Шуджайя и Аль-Туркаман. Адраи призвал воспользоваться этим временем, чтобы перебраться в другие районы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.