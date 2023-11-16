Стало известно о прорыве российских танкистов под Купянском

Российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области. Как сообщает «Военное обозрение», это произошло в районе села Ивановка.

Отмечается, что российские танкисты выдвинулись вперед после массированного артиллерийского удара к юго-западу от Ивановки.

Также сообщается, что ВС РФ перерезали дорогу из Ивановки в Кисловку и подошли к ж/д полотну.

До этого стало известно, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки и вошли в город с севера. Отмечалось, что российские силы прошли через оборону украинских военных у Авдеевского песчаного карьера и смогли продвинуться к садовому товариществу «Ивушка».

15 ноября бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ потеряли инициативу на линии соприкосновения. По его словам, это произошло из-за проблем с поставками западного оружия и нехватки личного состава.

Ранее боец ВСУ рассказал, как российские подразделения могут окружить донецкий город Авдеевку.