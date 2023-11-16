Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Белгородской области

Вооруженные силы Украины в течение прошедших суток 36 раз обстреляли Белгородскую область, в том числе с беспилотных летательных аппаратов сбросили два взрывных устройства. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что в Валуйском городском округе по селу Карабаново противник выпустил 10 минометных снарядов. В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый, удалось зафиксировать 15 гранатометных выстрелов. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе в селе Солнцевка с беспилотника был сброшен один осколочный боеприпас. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка украинские военные выпустили пять минометных снарядов, по селу Середа — три, по селу Муром — один минометный снаряд. На село Терезовка с дрона упало взрывное устройство.

Гладков уточнил, ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

До этого губернатор сообщал, что за 12 ноября ВСУ обстреляли Щетиновку, Ближнее и Середу.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.