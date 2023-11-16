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Стало известно о прорыве обороны ВСУ у Авдеевки

«ВО»: российские силы прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку с севера

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Evgeniy Maloletka/AP

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки и вошли в город с севера. Об этом пишет «Военное обозрение».

Отмечается, что российские силы прошли через оборону украинских военных у Авдеевского песчаного карьера и смогли продвинуться к садовому товариществу «Ивушка».

До этого сообщалось, что российские подразделения смогли войти в город на юге.

Накануне бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что Вооруженные силы РФ начали наступление по всей линии фронта после того, как украинское контрнаступление завершилось провалом. По словам эксперта, наступление российских войск в зоне боевых действий больше невозможно срыть. Как он сказал, президент Украины Владимир Зеленский регулярно получает доклады о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения.

Ранее боец ВСУ рассказал, как российские подразделения могут окружить донецкий город Авдеевку.

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