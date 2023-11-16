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В Японии стартовали крупные военные учения с Великобританией

В Японии начались военные учения с участием 200 британских солдат

В японской префектуре Гумма стартовали самые крупные учения с Великобританией со времени вступления в силу договора о военном сотрудничестве между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую газету Sankei.

В учениях, которые получили название Vigilant Isles («Бдительные острова»), участвуют 400 военнослужащих японских сухопутных войск, а также 200 британских солдат — рекордное число за все время проведения маневров.

Тренировки войск пройдут в четырех префектурах Японии и продлятся до 26 ноября. Во время учений солдаты отработают проникновение и разведку с целью «защиты удаленных островов».

Отмечается, что в 2022 году в учениях принимали участие 80 солдат из Великобритании. Их количество выросло в 2023-м, поскольку вступило в силу соглашение о военном сотрудничестве, которое облегчает въезд британцев в Японию.

До этого японский премьер-министр Фумио Кисида проинспектировал силы самообороны на авиабазе Ирума, где заявил, что страна находится в самой суровой и сложной обстановке в области безопасности в послевоенную эпоху.

Ранее в Японии обеспокоились воздушными патрулями России и Китая у границ страны.

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