Российские минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские минометчики ликвидировали солдат ВСУ в опорном пункте на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчета возимого 82-миллиметрового миномета 2Б9 «Василек» Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным МО, минометчики получили координаты украинских военных, пристрелялись, после чего уничтожили солдат противника залпом осколочных мин. Параллельно расчет БПЛА корректировал и контролировал атаку миномета.

До этого ВС РФ ликвидировали другой опорный пункт на Краснолиманском направлении. Группы мотострелкового полка ЦВО обнаружили позиции ВСУ, после чего последние были обстреляны расчетами гаубиц Д-30. Отмечается, что противнику пришлось отступить и покинуть занимаемый район.

Ранее силы ПВО ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в Днепропетровщине.