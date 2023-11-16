Израильские солдаты в Газе штурмуют все отделения больницы «Аш-Шифа»

Израильские военные штурмуют все отделения расположенной в секторе Газа больницы «Аш-Шифа». Об этом сообщает панарабский телеканал «Аль-Джазира».

По информации телеканала, израильская армия (ЦАХАЛ) осуществляет штурм всех больничных отделений и «сеет панику среди пациентов». Израильские солдаты арестовали несколько сотрудников медицинского комплекса и «открывают огонь по всем, кто пытается покинуть медицинский комплекс».

Представитель канцелярии правительства Газы заявил журналистам «Аль-Джазиры», что больница «Аш-Шифа» стала «настоящим кладбищем для всех, кто в ней находится».

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские военные продолжают прочесывать здание больницы «Аш-Шифа» в Газе, в ходе операции уже обнаружены вооружение, военное оборудование и командный штаб, принадлежащие палестинскому радикальному движению ХАМАС. В ЦАХАЛ добавили, что израильские военные продолжают на основании имеющихся разведывательных данных целенаправленно прочесывать больницу.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.