Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они получили недостаточно американских танков Abrams, чтобы они могли сыграть важную роль в боевых действиях. Об этом сообщает «Страна.ua».

Зеленский отметил, что у Украины есть много разных типов танков, включая Abrams. Однако количество танков Abrams очень ограничено. Президент выразил надежду на развитие отношений и увеличение поставок в будущем, но на данный момент он считает сложным сказать, что эти танки играют важную роль на поле боя из-за их небольшого числа.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В январе США обещали передать Украине 31 танк Abrams. Зеленский сообщил в конце сентября, что они получены, но не уточнил их количество. Изначально США предполагали, что передача займет больше времени, и танки попадут в страну не раньше конца года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал поставки Украине танков Abrams, назвав их «серьезным оружием», но отметил, что, как и другая западная техника, они будут легко уязвимыми. По его словам, это не изменит баланс сил на поле боя.

Пока нет информации о разрушении танков Abrams в зоне военных действий со стороны российского Минобороны. Однако ведомство ранее сообщало о поражении других западных танков, таких как Leopard, полученных Украиной. Министр обороны Сергей Шойгу также упомянул о значительных потерях Украины в контрнаступлении, включая потерю танков и бронемашин различного класса.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.