Израиль может вскоре остановить операцию в Газе

Израиль рассматривает возможность временной приостановки операции в Газе после захвата полного контроля над больницей «Аш-Шифа». Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

Согласно источникам издания, в случае такой паузы, Израильская армия ХАМАС активизируются, израильская сторона немедленно возобновит военные действия.

Израильские военные вошли в больницу «Аш-Шифа» для проведения «точечной операции» ночью 15 ноября 2023 года. По данным ЦАХАЛ, один из главных командных пунктов ХАМАС находится под землей на территории этого медицинского учреждения.

В пресс-службе армии заявили, что в ходе боевых действий в больнице израильские военные предпримут все меры, чтобы избежать жертв и пострадавших среди гражданских лиц.

Источники телеканала «Аль-Джазира» в больнице «Аш-Шифа» сообщили, что израильские военные арестовали несколько человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.