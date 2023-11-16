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В Харькове произошли взрывы

«Страна.uа»: в Харькове произошла серия взрывов

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В Харькове на востоке Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.uа».

Подробная информация не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментируют. В данный момент в регионе действует воздушная тревога.

До этого издание «Страна.uа» сообщало, что в Миргороде Полтавской области Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Сирены в Полтавской области зазвучали в 21:34 по московскому времени.

Днем 15 ноября сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине призвали отказаться от длинных воздушных тревог ради прибыли.

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