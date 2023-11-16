По школам ООН в секторе Газа нанесли удары

Две школы Агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись ударам в Газе. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает РИА Новости.

«Школы подверглись прямым ударам. Это привело к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещенных лиц, которые укрывались в одной из школ», — отмечается в публикации.

До этого катарский телеканал Al-Jazeera утверждает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы ударила по складу медикаментов и медоборудованию в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Также сообщалось, что военно-морские силы Израиля нанесли удар по военному лагерю радикального палестинской группировки ХАМАС, используемому для тренировок и хранения оружия.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.