Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский военный корабль сбил запущенный из Йемена беспилотник

Пентагон: эсминец США в Красном море успешно защитил себя от атаки беспилотника

close
100%
Global Look Press

Военный корабль ВМС США сбил беспилотник в Красном море, который летел со стороны Йемена. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

«Официальные лица, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что эсминец класса «Арли Берк» «Томас Хаднер» сбил беспилотник рано утром по местному времени», — говорится в сообщении.

Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner «успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю». Подробностей случившегося в американском министерстве обороны не предоставили.

Возможно, это всего лишь второй случай, когда Соединенные Штаты сбивают снаряды вблизи своих военных кораблей с начала конфликта между Израилем и ХАМАС, отмечает агентство.

19 октября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминец USS Carney перехватил крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые были выпущены из Йемена, возможно, в сторону Израиля.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий