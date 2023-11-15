Американский военный корабль сбил запущенный из Йемена беспилотник

Военный корабль ВМС США сбил беспилотник в Красном море, который летел со стороны Йемена. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

«Официальные лица, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что эсминец класса «Арли Берк» «Томас Хаднер» сбил беспилотник рано утром по местному времени», — говорится в сообщении.

Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner «успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю». Подробностей случившегося в американском министерстве обороны не предоставили.

Возможно, это всего лишь второй случай, когда Соединенные Штаты сбивают снаряды вблизи своих военных кораблей с начала конфликта между Израилем и ХАМАС, отмечает агентство.

19 октября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что эсминец USS Carney перехватил крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые были выпущены из Йемена, возможно, в сторону Израиля.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.