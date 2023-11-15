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Сектор Газа покинули еще 88 россиян

МЧС сообщило об эвакуации еще 88 россиян из сектора Газа

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» между сектором Газа и Египтом прошли еще 88 граждан России. Об этом заявили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Telegram-канале.

«Сегодня его пересекли 88 российских граждан», — указывается в публикации.

Как пояснили в ведомстве, в общей сложности из зоны палестино-израильского конфликта эвакуировано 297 человек, из них на территорию РФ доставлено 168 граждан.

Согласно информации спасателей, оперштаб российского МЧС работал в тесной кооперации с представителями дипломатической группы из Белоруссии. Вместе с россиянами границу пересекли 43 белорусских гражданина.

«Оперативная группа МЧС России продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах», — заключается в сообщении.

Незадолго до этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что более 160 россиян, эвакуированных из сектора Газа, уже вернулись на родину, через КПП «Рафах».

Ранее Песков прокомментировал эвакуацию из сектора Газа.

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