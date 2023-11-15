Вооруженные силы РФ начали наступление по всей линии фронта после того, как украинское контрнаступление завершилось провалом. На это в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom указал бывший американский разведчик Тони Шаффер.

По словам эксперта, наступление российских войск в зоне боевых действий больше невозможно срыть. Как он сказал, президент Украины Владимир Зеленский регулярно получает доклады о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения.

«Российские войска снова перешли в наступление по всей линии фронта с севера до юга», — подчеркнул Шаффер.

Он добавил, что бойцы ВС РФ постоянно уничтожают западные вооружения. По мнению экс-разведчика, использование иностранной техники никак не помогло ВСУ улучшить ситуацию на поле боя.

Также эксперт обратил внимание, что представители американских властей долгое время пытались отрицать возможность победы Москвы в данном конфликте. Шаффер, в свою очередь, начал говорить о поражении украинских войск еще в момент эскалации и начала боевых действий.

15 ноября бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ потеряли инициативу на линии соприкосновения. По его словам, это произошло из-за проблем с поставками западного оружия и нехватки личного состава.

Ранее боец ВСУ рассказал, как российские подразделения могут окружить донецкий город Авдеевку.