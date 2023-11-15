Власти Турции на год продлили пребывание своих военных в Азербайджане

Турецкий парламент на один год пролонгировал мандат пребывания своего военного контингента в Азербайджане. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на результаты голосования в парламента.

«Президентский меморандум о продлении срока службы Вооруженных сил Турции в Азербайджане принят еще на год», — указывается в материале.

В документе подчеркивается, что мероприятия, предусмотренные Трехсторонней декларацией, подписанной Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября 2020 года, продолжаются.

«Турция, оказывающая сильную поддержку Азербайджану, продолжит вносить значительный вклад в поддержание и укрепление мира и стабильности в регионе», — отмечает телеканал.

Перед этим турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что в 2022 году Турция и Азербайджан провели 12 совместных военных учений.

Ранее Азербайджан и Турция провели военные учения с саперами и авиацией.