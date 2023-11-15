Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Турции на год продлили пребывание своих военных в Азербайджане

Парламент Турции продлил на год мандат ВС страны на присутствие в Азербайджане

close
100%
Sergei Grits/AP

Турецкий парламент на один год пролонгировал мандат пребывания своего военного контингента в Азербайджане. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на результаты голосования в парламента.

«Президентский меморандум о продлении срока службы Вооруженных сил Турции в Азербайджане принят еще на год», — указывается в материале.

В документе подчеркивается, что мероприятия, предусмотренные Трехсторонней декларацией, подписанной Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября 2020 года, продолжаются.

«Турция, оказывающая сильную поддержку Азербайджану, продолжит вносить значительный вклад в поддержание и укрепление мира и стабильности в регионе», — отмечает телеканал.

Перед этим турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что в 2022 году Турция и Азербайджан провели 12 совместных военных учений.

Ранее Азербайджан и Турция провели военные учения с саперами и авиацией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий