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Экс-сотрудник ЦРУ заявил об утрате украинскими войсками инициативы на фронте

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ лишились инициативы на поле боя из-за больших потерь

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли инициативу в зоне боевых действий из-за проблем с поставками западных вооружений и нехватки личного состава. При этом российские войска успешно воспользовались данной ситуацией, заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в ходе интервью для YouTube-канала Syriana Analysis.

По словам эксперта, с момента эскалации кризиса общее число потерь украинских войск превысило один миллион человек. Из-за этого ВСУ оказались опустошены, подчеркнул он.

«То, что два с лишним года назад было 40-миллионным населением, теперь составляет лишь 27 миллионов, потому что люди бегут из страны», — добавил экс-сотрудник американских спецслужб.

Как он сказал, Вашингтон не имеет возможности регулярно передавать Киеву все запрашиваемые вооружения. Однако тот факт, что американские власти не способны «наколдовать» новых украинских солдат, имеет более важное значение.

Из-за этого ВСУ начали испытывать катастрофический дефицит военнослужащих, отметил Джонсон. В результате Вооруженные силы РФ смогли перехватить инициативу на поле боя и сейчас продолжают стабильно продвигаться вперед, резюмировал эксперт.

Ранее военная разведка Эстонии признала переход инициативы в зоне конфликта к российским солдатам.

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