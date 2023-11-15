Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС России уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области

МО: армия России ликвидировала склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

close
100%
Виктор Антонюк/РИА Новости

За минувшие сутки Российская армия ликвидировала склад боевых припасов Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщается в отчете Минобороны РФ о ходе специальной военной операции в Telegram-канале.

«В районе города Волчанск <...> уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ», — говорится в сводке.

Перед этим российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в районе города Павлоград в Днепропетровской области. Кроме того, системы ПВО перехватили в небе семь снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также уничтожили 30 дронов украинской армии.

За несколько дней до этого российские войска уничтожили склад авиасредств поражения, который использовали воздушные силы Украины.

Ранее средства ПВО России перехватили ракеты Storm Shadow и «Нептун» в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий