За минувшие сутки Российская армия ликвидировала склад боевых припасов Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщается в отчете Минобороны РФ о ходе специальной военной операции в Telegram-канале.

«В районе города Волчанск <...> уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ», — говорится в сводке.

Перед этим российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в районе города Павлоград в Днепропетровской области. Кроме того, системы ПВО перехватили в небе семь снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также уничтожили 30 дронов украинской армии.

За несколько дней до этого российские войска уничтожили склад авиасредств поражения, который использовали воздушные силы Украины.

Ранее средства ПВО России перехватили ракеты Storm Shadow и «Нептун» в зоне СВО.