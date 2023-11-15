На Херсонском направлении впервые уничтожили РЛС COBRA

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что на Херсонском направлении впервые была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы COBRA Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также сообщается, что потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 военнослужащих.

Кроме того, были поражены три автомобиля, гаубица «МСТА-Б», две гаубицы Д-30.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении составили до 95 военнослужащих. Отмечается, что удары артиллерии и авиации пришлись по районам населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области.

До этого сообщалось, что по данными Минобороны России на Южнодонецком направлении российские военные отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери украинской армии составили до 60 военнослужащих.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.