Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Херсонском направлении впервые уничтожили РЛС COBRA

МО РФ: на Херсонском направлении впервые уничтожили РЛС COBRA ВСУ

close
100%
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что на Херсонском направлении впервые была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы COBRA Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также сообщается, что потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 военнослужащих.

Кроме того, были поражены три автомобиля, гаубица «МСТА-Б», две гаубицы Д-30.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении составили до 95 военнослужащих. Отмечается, что удары артиллерии и авиации пришлись по районам населенных пунктов Антоновка и Шляховое Херсонской области.

До этого сообщалось, что по данными Минобороны России на Южнодонецком направлении российские военные отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери украинской армии составили до 60 военнослужащих.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий