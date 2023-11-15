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Сальдо сообщил, сколько солдат ВСУ добровольно сдается в плен каждый день

Сальдо: в Херсонской области в плен сдается до 13 солдат ВСУ ежедневно

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РИА Новости

В Херсонской области каждый день в плен российской армии сдаются группы ВСУ от 2 до 13 солдат. Такие цифры назвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Практически каждый день нашим сдаются новые группы: от 2–3 до 11–13 боевиков», — написал глава региона.

При этом он отметил низкое моральное состояние большинства из военнопленных.

«Неудивительно — их просто посылают на убой», — отметил Сальдо.

Согласно информации губернатора, украинская армия лишилась как минимум 1,5–2 батальонов при попытках переправиться через реку Днепр.

«На всем участке левого берега от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот (ВСУ)», — уточнил он, добавив, что там находятся преимущественно мелкие группы.

Как заявил глава региона, среднее время жизни украинского бойца на левом берегу Днепра составляет «чуть больше двух суток».

Накануне Сальдо сообщал, что ВСУ группируют силы для форсирования Днепра.

Ранее ВСУ попытались высадиться в Херсонской области.

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