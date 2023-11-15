В подконтрольном Украине Херсоне прогремело несколько взрывов

Серия взрывов произошла в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом заявил глава назначенной властями Украины городской администрации Роман Мрочко, пишет ТАСС.

В своем Telegram-канале он отметил, что несколько взрывов прогремели в центральной части города. При этом воздушную тревогу на подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявляли.

До этого о воздушной тревоге объявляли власти Киева. Также была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге.

12 ноября несколько районов Киева остались без света. Отмечается, что до этого городские власти предупреждали местных жителей о сильном дожде и ветре, который может оборвать провода. Горожан просили учитывать погодные условия при выходе на улицу. Параллельно три района Киева затопило из-за ливней.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине призвали отказаться от длинных воздушных тревог ради прибыли.