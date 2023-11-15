Российские силы зачистили опорный пункт ВСУ под Донецком

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов Вооруженных сил Украины под Донецком. Об этом сообщает ТАСС.

«Под Донецком наши штурмовики зачистили крупный вражеский опорник», — сказал он.

По его словам, российским бойцам достались «весьма интересные трофеи» — стрелковое оружие, гранатометы, патроны и гранаты производства стран НАТО.

Также было найдено и оружие советского образца.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины в течение двух суток потеряли почти 30 человек личного состава в попытках вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на Артемовском направлении. По словам Гагина, в настоящее время у Клещеевки идут интенсивные бои.

Также стало известно, что российские военные начали использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) вместе с артиллерией во время атак на позиции ВСУ под Клещеевкой.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».