Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские силы зачистили опорный пункт ВСУ под Донецком

Гагин: силы РФ зачистили опорный пункт ВСУ под Донецком

close
100%
Телеграм-канал »РИА Новости»

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что российские силы зачистили один из крупных опорных пунктов Вооруженных сил Украины под Донецком. Об этом сообщает ТАСС.

«Под Донецком наши штурмовики зачистили крупный вражеский опорник», — сказал он.

По его словам, российским бойцам достались «весьма интересные трофеи» — стрелковое оружие, гранатометы, патроны и гранаты производства стран НАТО.

Также было найдено и оружие советского образца.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины в течение двух суток потеряли почти 30 человек личного состава в попытках вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на Артемовском направлении. По словам Гагина, в настоящее время у Клещеевки идут интенсивные бои.

Также стало известно, что российские военные начали использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) вместе с артиллерией во время атак на позиции ВСУ под Клещеевкой.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий