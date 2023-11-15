Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль вновь объявил четырехчасовую паузу в боевых действиях на севере Газы

Армия обороны Израиля объявила о прекращении огня в секторе Газа на четыре часа

close
100%
Mohammed Salem/Reuters

Армия обороны Израиля вновь объявила о прекращении огня на севере сектора Газа. Пауза продлится четыре часа — с 11:00 до 15:00 мск, сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Сегодня мы временно приостановим боевые действия в течение дня, <…> в районах Эс-Салам и Эн-Нур в Джебалии», — отметил Эдри.

Он обратил внимание, что гумкоридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет вновь действовать до 17:00 мск. Представитель израильской армии уточнил, что маршрут пройдет по дороге Салах эд-Дин на юг анклава. По его словам, ХАМАС потерял контроль над северной частью Газы. Эдри призвал жителей сообщать, если боевики попытаются преградить им путь к эвакуации.

13 ноября Израиль уже объявлял паузу в боевых действиях в секторе Газа. До этого премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал открыть между Кипром и сектором Газа морской гуманитарный коридор.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий