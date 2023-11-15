Израиль вновь объявил четырехчасовую паузу в боевых действиях на севере Газы

Армия обороны Израиля вновь объявила о прекращении огня на севере сектора Газа. Пауза продлится четыре часа — с 11:00 до 15:00 мск, сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Сегодня мы временно приостановим боевые действия в течение дня, <…> в районах Эс-Салам и Эн-Нур в Джебалии», — отметил Эдри.

Он обратил внимание, что гумкоридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет вновь действовать до 17:00 мск. Представитель израильской армии уточнил, что маршрут пройдет по дороге Салах эд-Дин на юг анклава. По его словам, ХАМАС потерял контроль над северной частью Газы. Эдри призвал жителей сообщать, если боевики попытаются преградить им путь к эвакуации.

13 ноября Израиль уже объявлял паузу в боевых действиях в секторе Газа. До этого премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал открыть между Кипром и сектором Газа морской гуманитарный коридор.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.