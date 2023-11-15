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Под Кременной взяли в плен двух наемников из иностранного легиона ВСУ

«Центр»: двух наемников из иностранного легиона ВСУ взяли в плен под Кременной

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Российские военные взяли в плен двух грузинских наемников из иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной. Об этом РИА Новости рассказал боец группировки войск «Центр», выполняющий задачи на этом направлении.

По словам военного, бойцы иностранного легиона ВСУ направлялись менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции.

«Мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации», — поделился наемник из Грузии Георгий Чубетидзе.

Он добавил, что сдался российским военным без сопротивления. Также, по словам Чубетидзе, в иностранном легионе ВСУ служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы. Наемник добавил, что большая часть из них совершили тяжкие преступления у себя на родине и теперь скрываются от правосудия на Украине.

До этого Минобороны РФ распространило кадры допроса снайперов, воевавших на стороне ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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