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Индийская компания анонсировала начало сборки российских дронов

Индийская компания начнет сборку российских дронов в марте 2024 года

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Shutterstock

Индийская компания Sasaa Electronics Private Limited начнет сборку российских беспилотных авиасистем весной 2024 года. Об этом сообщил руководитель компании Ракеш Гоел, передает РИА Новости.

Стороны подписали документ о создании совместного производства на авиасалоне Dubai Airshow 2023. Специалисты России и Индии планируют использовать существующую инфраструктуру.

«Дополнительные инвестиции <…> составят менее 10 миллионов долларов», — уточнил Гоел.

Российские авиасистемы планируют использовать в сельском хозяйстве и при доставке грузов в труднодоступную местность в Индии. Гендиректор обратил внимание, что сотрудничество поможет вывести грузовую логистику Индии на новый уровень. Кроме того, в «новую эру» вступит и городская мобильность.

15 ноября Индия присоединилась к США в торговом объединении без Китая. Страна подписала соглашение Индо-Тихоокеанской экономической инициативы (IPEF) о стабильности цепочек поставок.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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