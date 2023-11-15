Индийская компания анонсировала начало сборки российских дронов

Индийская компания Sasaa Electronics Private Limited начнет сборку российских беспилотных авиасистем весной 2024 года. Об этом сообщил руководитель компании Ракеш Гоел, передает РИА Новости.

Стороны подписали документ о создании совместного производства на авиасалоне Dubai Airshow 2023. Специалисты России и Индии планируют использовать существующую инфраструктуру.

«Дополнительные инвестиции <…> составят менее 10 миллионов долларов», — уточнил Гоел.

Российские авиасистемы планируют использовать в сельском хозяйстве и при доставке грузов в труднодоступную местность в Индии. Гендиректор обратил внимание, что сотрудничество поможет вывести грузовую логистику Индии на новый уровень. Кроме того, в «новую эру» вступит и городская мобильность.

15 ноября Индия присоединилась к США в торговом объединении без Китая. Страна подписала соглашение Индо-Тихоокеанской экономической инициативы (IPEF) о стабильности цепочек поставок.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.