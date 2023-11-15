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Стало известно о попытках ВСУ возобновить контрнаступление

WSJ заявила о дерзких попытках ВСУ возобновить контрнаступление

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Alex Babenko/AP

Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины переходят через Днепр для атак по российским позициям. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Мэтью Люксмур.

По его словам, украинские войска предпринимают попытки возобновить контрнаступление, морпехи переходят Днепр ночью в составе небольших групп.

Люксмур уточнил, что Киев стремится усилить свое присутствие на утраченных территориях. ВСУ стягивают туда западную технику.

До этого военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер» рассказал РИА Новости, что казаки бригады «Дон» потопили украинскую бронированную баржу на Днепре.

Баржу с бронированным буксиром заметили возле поселка Покровского.

10 ноября ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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