Глава больниц сектора Газа заявил, что ЦАХАЛ атаковал пациентов больницы «Аш-Шифа»

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вторглись в отделение неотложной помощи медицинского комплекса «Аш-Шифа» и атаковали пациентов. Об этом заявил телеканалу Al-Mayadeen генеральный директор больниц в секторе Газа Мухаммад Закут.

По его словам, израильские войска совершили несколько налетов на больницу и взяли штурмом отделение скорой помощи. От их действий пострадали пациенты, утверждает Закут.

В ночь на 15 ноября израильские военные штурмовали больницу «Аш-Шифа».

По данным СМИ, израильтяне брали западное крыло больницы. Бойцы ЦАХАЛ, продвигаясь по зданию этого медучреждения, взрывали двери и стены отделения «в зоне штурма», утверждали журналисты.

Как сообщило иранское агентство Fars, в здании «Аш-Шифы» отключены интернет и электричество, а журналисты, которые находились рядом со зданием, «были задержаны израильскими военнослужащими».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.