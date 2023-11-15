Беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области

Беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Котовске в Тамбовской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, попытка атаки произошла около 7 утра 14 ноября. Дрон упал на территорию завода. Устройство повредило кровлю цеха смешивания массы. После этого начался пожар, который быстро потушили.

По предварительной информации, в этом цеху в момент инцидента работы не проводились и никто не пострадал.

На территории завода было несколько инцидентов. Например, 11 ноября на предприятии произошел взрыв. Стало известно, что в одном из цехов предприятия возник пожар на площади 300 кв. м. Огонь удалось потушить.

А 20 июня на пороховом заводе в Котовске случился взрыв, который привел к пожару. В пресс-службе предприятия сообщали ТАСС, что все произошло из-за монтажных работ, которые проводила сторонняя подрядная организация.

Ранее в Кабардино-Балкарии зафиксировали попытку поджога военкомата.