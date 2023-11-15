Солдаты Израиля вошли в отделение скорой помощи крупнейшей больницы в секторе Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в отделение неотложной помощи крупнейшей в секторе Газа больницы «Аш-Шифа». Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По данным журналистов, внутри больницы находятся десятки израильских солдат. Причем медучреждение переполнено пациентами, в числе которых много новорожденных, заявил телеканал. Помимо этого корреспонденты сообщили о танках Израиля, которые стоят во дворе комплекса.

В ночь на 15 ноября израильские военные штурмовали больницу «Аш-Шифа».

По данным СМИ, израильтяне брали западное крыло больницы. Бойцы ЦАХАЛ, продвигаясь по зданию этого медучреждения, взрывали двери и стены отделения «в зоне штурма», утверждали журналисты.

Как сообщило иранское агентство Fars, в здании «Аш-Шифы» отключены интернет и электричество, а журналисты, которые находились рядом со зданием, «были задержаны израильскими военнослужащими».

Позже стало известно, что палестинское движение ХАМАС возложило всю ответственность за последствия штурма больницы «Аш-Шифа» на руководство Израиля, президента США Джо Байдена и его администрацию.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.