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Стало известно о новом подходе Запада к поставкам оружия Украине

Военный эксперт Кнутов заявил, что Запад изменил тактику поставок Киеву оружия

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Mindaugas Kulbis/AP

Запад изменяет подход к поставкам оружия Украине, считает военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он подчеркнул в разговоре с «Лентой.ру», что запасы оружия у союзников Киева не исчерпаны, но поставки требуются другим странам из-за новых военных конфликтов.

Кнутов считает, что Запад решил изменить систему военной помощи из-за нерационального распоряжения Украиной поставляемой техникой и снарядами. В результате сокращаются поставки боевой техники, но увеличиваются поставки запчастей и оборудования для ремонта.

Эксперт также отметил, что Евросоюз разработает программу по производству снарядов, чтобы избежать дефицита оружия. Независимо от ситуации на Украине, развитие промышленности по производству боеприпасов будет идти в соответствии с планами НАТО.

До этого глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не отказывается от намерений поставить Украине 1 млн снарядов до марта 2024 года, хотя за период с февраля 2023 года эта задача выполнена только на 30%.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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