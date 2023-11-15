Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

По информации ведомства, расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) осуществили огневой налет на опорный пункт противника на данном направлении, уничтожив его опорный пункт.

«Получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта украинских националистов на Краснолиманском направлении, вынудив противника покинуть занимаемый район», — сказали в ведомстве.

В Минобороны также указали, что корректировка велась непосредственно на линии боевого соприкосновения с помощью разведчиков-наблюдателей и малогабаритных дронов.

15 ноября начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вооруженные силы Украины могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.