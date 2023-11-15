Спецназ «Сибирь» уничтожил «неуловимый» БМП противника под Клещеевкой

Бойцы спецназа «Сибирь» южной группировки войск успешно уничтожили боевую машину пехоты (БМП) противника, которая ежедневно атаковала позиции Вооруженных сил России под Клещеевкой на Артемовском направлении. Об этом сообщил командир группы отряда в интервью РИА Новости.

«Нам была поставлена задача обнаружить место, откуда противник ведет огонь по нашим передовым подразделениям из закрытой позиции. Они были дерзкими и наглыми, выезжали и ежедневно атаковали наши позиции», — отметил командир.

Расчет спецназа начал охоту на БМП после нескольких дней анализа, изучения места работы и характера действий противника. Командование выбрало оптимальную позицию для применения противотанкового ракетного комплекса.

«Мы заранее подготовили нашу позицию и ожидали его. Противник допустил ошибку, выехал и начал атаковать наши подразделения из закрытой позиции, за что и был наказан», — подчеркнул командир.

Он также отметил, что выбор позиции осуществлялся командованием на основе разведывательных данных и личного опыта, а бойцы спецназа старались мыслить как командир экипажа БМП, чтобы успешно нейтрализовать противника.

Как сообщали в Минобороны, российские военные за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и Малоильиновки, уничтожив две БМП и три пикапа. По данным ведомства, ВСУ понесли потери до 300 военнослужащих.

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