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Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска

Минобороны сообщило об уничтожении десантниками нескольких опорных пунктов ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

В районе Артемовска зенитчиками ивановского подразделения воздушно-десантных войск России были уничтожены несколько опорных пунктов противника. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

На Артемовском направлении зенитная батарея установок ЗПУ-4 и С-60 ликвидировала десятки укрепленных и замаскированных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ведомство отмечает, что эти установки личный состав десантников использует исключительно для нанесения ударов по наземным целям.

Также ивановские зенитчики-десантники подбили значительное количество легкобронированной техники врага.

Для маневренности и быстрого перемещения на поле боя, говорится в сообщении Минобороны, зенитки были установлены на базу грузовых автомобилей «Урал». Это позволяет, постоянно меняя позиции стрельбы, выезжать на выполнение боевых задач по несколько раз в день.

Ранее сообщалось, что опорный пункт Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на западном фланге Артемовского направления был захвачен штурмовыми группами российских десантников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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