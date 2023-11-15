Бойцы спецназа «Сибирь» группировки российских войск «Юг» ликвидировали группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) до восьми человек, выдвигавшуюся в село Клещеевка на Артемовском направлении. Об этом РИА Новости сообщил командир группы отряда с позывным «Архитектор».

«На наше удивление мы обнаружили группу пехоты примерно в том же районе, где уничтожили БМП, примерно в районе 400 метров от БМП, мы их также уничтожили», — сказал спецназовец.

По его словам, эта группа ВСУ отличалась от предыдущих тем, что правильно держала дистанцию между военнослужащими на протяжении всего маршрута движения, поэтому удар ракетой был нанесен по тыловой части, где между военнослужащими была наименьшая дистанция.

«Архитектор» также отметил, что противник, не меняя маршруты, тем самым облегчает работу российским военным.

«Мы за определенный период времени быстро определяем время и маршруты их выдвижения на позиции,.. осуществляем точное попадание из противотанкового ракетного комплекса», — добавил он.

15 ноября начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении.

До этого боец спецназа «Сибирь» группировки российских войск «Юг» рассказал, что неподготовленные группы Вооруженных сил Украины уничтожаются военными ВС РФ еще на подходе к позициям на Артемовском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.