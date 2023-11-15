Раскрыты подробности штурма больницы в Газе

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают штурмовать больницу «Аш-Шифа», которая является крупнейшим медицинским комплексом сектора Газа, передает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным этого СМИ, ведется штурм западного крыла больницы. Бойцы ЦАХАЛ, продвигаясь по зданию этого медучреждения, взрывают двери и стены отделения «в зоне штурма».

Как сообщает в своем Telegram-канале иранское агентство Fars, в здании «Аш-Шифы» отключены интернет и электричество, а журналисты, которые находились рядом со зданием, «были задержаны израильскими военнослужащими».

Ранее сообщалось, что израильские военные начали штурм больницы «Аш-Шифа».

До этого стало известно, что палестинское движение ХАМАС возложило всю ответственность за последствия штурма больницы «Аш-Шифа» на руководство Израиля, президента США Джо Байдена и его администрацию.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.