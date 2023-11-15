Постпред Израиля при ООН назвал сроки окончания нынешней фазы военной операции в Газе

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что нынешняя фаза военной операции в секторе Газа может продлиться несколько недель, передает телеканал CNN.

Он назвал завершение текущего этапа операции «вопросом нескольких недель». Постпред не стал раскрывать детали того, что может представлять собой следующий этап.

14 ноября палестинская радикальная организация ХАМАС заявила, что контролирует ситуацию в секторе Газа.

В этот же день ЦАХАЛ заявил, что по итогам операции в секторе Газа Израиль смог взять под контроль правительственные здания, которые были под контролем ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.